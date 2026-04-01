島根の日本海ルートが大きく前進！ 山陰道「三隅・益田道路」がついに開通 15kmの「ブツ切れ」解消で浜田・益田のアクセスが激変へ島根県西部で整備が進められてきた山陰道「三隅・益田道路」が、2026年3月28日に待望の開通を迎えました。この開通により、島根県西部の江津・浜田・益田間が1本の道路として接続されることになり、日本海側を横断する広域ネットワークの構築が一段と加速します。【画像】超便利!? これが壮大な