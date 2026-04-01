私はナギサ。現在は育休中で生後3ヶ月の娘を育てています。この先の教育費が不安になった私は、会社が副業を認めていることもあり育休を利用してスキルを身につけたいと思いました。そして数十万円を払って、ホウジョウさんという女性が主催しているオンラインサロンに入会したのです。しかし初回講義に講師として現れたのは別の人。しかもほとんどの時間をテキストを読み上げただけで終了してしまい、私はあっけに取られてしまっ