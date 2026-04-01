イランの外相はアメリカの特使から直接メッセージを受け取ったことを明らかにした一方、アメリカとの協議については「何も決まっていない」と強調しました。イランのアラグチ外相は先月31日、中東アルジャジーラのインタビューに応じ、アメリカのウィットコフ特使から直接メッセージを受け取っていると明らかにしました。一方、「これは交渉を意味するものではない」と述べ、アメリカとの協議については「何も決まっていない」と強