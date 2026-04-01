神奈川県の強盗事件で逮捕、起訴された男3人が千葉県君津市で起きた強盗事件の実行役として再逮捕されました。【映像】大湖容疑者ら3人の様子大湖優介容疑者（21）ら3人は2月、君津市の住宅に侵入し、住人の男性（78）を拘束したうえで、けがをさせて、現金およそ140万円が入った金庫を奪ったなどの疑いがもたれています。警察によりますと、3人は1月に神奈川県鎌倉市で起きた強盗事件で逮捕、起訴されていて、2つの事件で使