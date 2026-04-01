【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・歌手として幅広く活躍する中島愛が、初夏のビルボードライブへオンステージ！2007年、【Victor Vocal & Voice Audition】で最優秀者に選ばれ、その翌年にTVアニメ『マクロスF』のランカ・リー役で声優・歌手デビューを果たした中島愛。声優として数多くのヒロイン役を演じる一方、歌手としてもランカ・リー＝中島愛名義で「星間飛行」をはじめとする数々の楽曲で大ヒットを記録。