歌手の倖田來未さん（43）が2026年3月28日、自身のインスタグラムを更新。歌手の森高千里さん（56）とのツーショットを披露した。「初めて森高千里さんと歌わせていただきました」倖田さんは「フジテレビ『SHIONOGI MUSIC FAIR 3100回記念コンサート』最終夜！！」「初めて森高千里さんと歌わせていただきました」と報告し、ミニスカ衣装を着用した森高さんとの2ショットを4枚投稿した。歌った楽曲について「楽曲は、世界中の誰よ