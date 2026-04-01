飛距離が出るスイングにとても重要な右脚の粘り感覚とは クラブを上げるときも下ろすときも「右脚の粘り感覚」を意識しよう まずは、両脚の中でも左脚のサポート役となる右脚の使い方から説明していきましょう。バックスイングにおいては、右脚が内側の筋肉の頑張りで上半身の回転をしっかりと受け止めます。そのため右脚は、アドレス時から内側の筋肉を使って右ヒザを若干絞っておくほうが合理的といえます。 そして、