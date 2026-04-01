夫婦の地雷ワード『オレも家事とか育児とか手伝うから』 妻に対することばの選択には細心の注意を たとえば、共働き夫婦であれば、妻は仕事と家事・育児との両立のために、身も心もすり減らす毎日を送っています。そんな状況を改善するため、夫婦で話し合い、いざ役割分担を決めようとなったときに夫がこんな言葉をかけてしまうことがあります。 そもそも、「手伝う」という言葉を選択した時点で、夫側