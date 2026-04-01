しんどい人間関係を変える「バウンダリー」とは？ 「関係」という考え方があなたを苦しめている 「親との関係に悩んでいる」「職場の人間関係がうまくいかない」 僕のもとには、そんな悩みを抱えたクライアントさんがたくさんやってきます。そうした方々が必ず口にするのが、「関係」という言葉。じつは、この「関係」という考え方こそが悩みの原因なのです。 「関係」はたとえるなら糸。「赤い糸で結ばれた２