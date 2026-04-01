日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3271（+109.0+3.45%） ホンダ1286（+28.5+2.27%） 三菱ＵＦＪ2694（+94+3.62%） みずほＦＧ6301（+214+3.52%） 三井住友ＦＧ5225（+219+4.37%） 東京海上7482（+174+2.38%） ＮＴＴ158（+0.8+0.51%） ＫＤＤＩ2662（-61.5-2.26%） ソフトバンク212（+0.9+0.43%） 伊藤忠2024（+49.5