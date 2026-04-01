【本日の見通し】トランプ大統領のイランからの撤退方針でドル高一服 トランプ大統領がイランからの撤退方針を示した。イランとの合意がなくても撤退する意向を示したことで、ドル売りが進み、ドル円は158円台へ落としている。フーシ派の参戦、イランとの地上戦の可能性などで106ドル台まで上昇したNY原油先物が一時100ドルを割り込むなど、米軍撤退に向けた動きがドル高・原油高の一服につながっている。ただ、N