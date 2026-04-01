東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.72高値159.97安値158.66 160.88ハイブレイク 160.43抵抗2 159.57抵抗1 159.12ピボット 158.26支持1 157.81支持2 156.95ローブレイク ユーロドル 終値1.1553高値1.1563安値1.1448 1.1710ハイブレイク 1.1636抵抗2 1.1595抵抗1 1.1521ピボット 1.1480支持1 1.1406支持2 1.1365ロ&#12