ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 現地時間3月30日、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでガーディアンズとの3連戦初戦に臨み、2対4で敗戦。今シーズン初黒星を喫し、成績は3勝1敗となった。 ロバーツ監督が試合後の囲