▼徳島県（徳島地方気象台・１日５時）【北部】雨時々止む【南部】雨時々止む▼香川県（高松地方気象台・１日５時）【香川県】雨時々止む▼愛媛県（松山地方気象台・１日５時）【中予】雨【東予】雨【南予】雨▼高知県（高知地方気象台・１日５時）【中部】雨【東部】雨時々止む【西部】雨