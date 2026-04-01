女優の飯沼愛（22）が1日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。夜明けの写真を1枚アップ。「無沙汰しています。飯沼愛です！」と書き出し「今、春からの新しい活動に向けて準備を進めていますので、ご報告できるまで、もう少しお待ちください」と呼びかけ。「引き続き、応援よろしくお願いいたします！」と記した。飯沼は2021年、TBSテレビの女優発掘・育成オーディション「TBSスター育成プロジェクト 私が女優に