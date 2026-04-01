アメリカのニューヨーク株式市場は中東情勢の緊張が緩和するとの期待から大幅に続伸し、前日に比べて1100ドル以上あげて取引を終了しました。3月31日のダウ工業株30種平均は、トランプ大統領がニューヨーク・ポストのインタビューでイランについて「完全に壊滅させている。そう長くイランに留まる必要はない」と述べ、戦闘がまもなく終結すると主張したことなどを受け、大幅に続伸しました。また、前日のウォールストリート・ジャ