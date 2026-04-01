国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。今月のおすすめエピソードは、『野比家は三十階』（2015年5月15日放送）。のび太が夢のタワマン生活をスタート!?驚きのストーリーを少しだけ紹介しよう。◆ひみつ道具で野比家が地上30階へある日、駅前にできたばかりの30階建てのマン