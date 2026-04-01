３月３１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７２銭前後と前日と比べて１円００銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円３８銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。 米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は３０日、「ホルムズ海峡が封鎖されたままでも対イラン軍事作戦を終了する用意があるとトランプ