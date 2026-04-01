１日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広く買い戻され、日経平均株価は５日ぶりに大幅反発する展開が見込まれる。前日は乱高下を経て、結局８２０円あまり下落したが、きょうは倍返しの戻りで一気に５万３０００円台を目指す動きも想定される。前日は日本株だけではなくアジア株市場全般が大きく下値を探る展開だったが、欧州時間から流れが変わった。ドイツの主要株価指数であるＤＡＸやフランスのＣＡＣ４０、英国のＦＴＳＥ１