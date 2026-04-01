H//PE PRINCESSが、ワーナーミュージック・グループとグローバル契約を締結した。 （関連：藤井 風、YOASOBI、Vaundy、あいみょん……“CMソング”として輝きを増す過去の楽曲たち） H//PE Princessは、グローバルIPパワーハウスのCJ ENMとグローバル統合型マーケティングイノベーション企業の株式会社博報堂が合弁設立した、株式会社Chapter-Iがマネジメント