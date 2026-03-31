「急に顔がピクピク動く……」なんて経験ありませんか？ 多くは心配のいらないものですが、日常生活で不快感を覚えることは少なくありません。今回は顔がピクピクけいれんするのはなぜか、「関東脳神経外科病院」の清水先生に解説していただきました。 監修医師：清水 暢裕（関東脳神経外科病院） 岩手医科大学卒業。その後、群馬大学医学部附属病院脳神経外科入局、関東脳神経外科病院、佐久総合病院勤務。2021年、埼玉県熊