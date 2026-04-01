日本代表は現地３月31日、イングランド代表とロンドンのウェンブリー・スタジアムで対戦し、１−０で勝利。森保一監督が試合後の会見で手応えと課題を語った。指揮官はゲームを振り返り、「試合を通して集中力を切らさずに、一人ひとりの役割と組織的に機能するという部分を両方とも最後まで表現してくれて勝てたと思っています」と選手たちを称えた。スコットランド戦（１−０）に続き、アウェーで２試合連続の無失点で勝利