デノンは4月7日から、ワイヤレススピーカー「DENON HOMEシリーズ」の最新3モデルについて、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」でプロジェクト支援の募集を開始する。●Dolby Atmosに加え独自の立体音響技術を搭載 セットアップは簡単新たなDENON HOMEシリーズは「音に満たされる、これまでにない没入体験」がテーマ。「DENON HOME 200」「DENON HOME 400」「DENON HOME 600」の3製品で支援を募集する。いずれも