フランス車に乗っているという方は、日本ではあまり多くないのではないでしょうか。「オシャレだけどクセが強そう」「壊れやすいんでしょう」といったイメージで敬遠している人もいるかもしれません。今回お届けするのは、シトロエンの新しい「C3」試乗記。実際に乗ってみると驚くほど乗り心地がよく、長距離走っても疲れないというのです。その秘密はどこにあるのでしょうか？（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ）お伊勢