中国のSNS・小紅書（RED）に「日本人はなぜそこら辺で寝るのか？」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「日本の地下鉄で何度もいろいろな変わった寝姿を見てきた。さっきまで舟をこいでいたのに、駅に着くとさっと降りていく。まるで何かがプログラムされているよう」と表現。また、「地下鉄だけでなく、道端でも横になっている人を見かけた」とし、「最初はホームレスかと思って近づいてみたら、スーツをきちんと着た