巨人は田中将が先発予定。日本でのシーズン初登板成績は6勝3敗と勝ち越し。中日戦は通算6勝2敗だが、昨年の初登板も4月3日にバンテリンドームで行われた中日戦。5回1失点で勝利投手になっており、今季も再現を狙う。昨年は中日戦に4試合先発し2勝1敗、防御率3・38。個人打者別では岡林に11打数7安打（被打率・636）と打ち込まれた。天敵封じでシーズン初登板を勝利で飾れるか。