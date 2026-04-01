◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）勝敗を分けたのは6回表裏の攻防ではなかったか。それも同じ無死一塁、5番打者の打撃が明暗を描いていた。つまり、阪神からみれば、陰のヒーローはつなぎの打撃で好機を拡大した大山悠輔である。6回表、才木浩人が筒香嘉智に本塁打を浴び1点差に迫られた。さらに内野安打で無死一塁と同点の走者が出ていた。5番に入る山本祐大は1ボールから外角低めスライダー