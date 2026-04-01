HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、渡米直後にHIORI（津波古妃織・18歳）が体調不良で寝込む事態となった。【映像】異変を感じ…スタジオを出ていく練習生『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章