田中希実豊田自動織機は1日、陸上女子で1500メートルや5000メートルの日本記録を持つ田中希実（26）が同日付で入社したと発表した。田中は一度、2023年3月限りで同社を退社。スポーツ用品大手のニューバランスと所属契約を結んでプロ選手として活動していた。23年4月以降も継続して豊田自動織機はサポートしていたといい、田中は「退社後も温かいご支援があったおかげでプロとしての活動を充実させることができた。これからも