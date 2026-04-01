豊田自動織機が1日、女子陸上競技部に日本代表・中長距離のエース田中希実（26）の入社を発表した。田中は同社に大学時代から継続的にサポートを受け、22年4月に入社。23年3月に世界陸上、オリンピックなど世界と戦う強さを身に着けるため退社していた。オリンピック（24年パリ、20年東京）に2大会連続、世界陸上（25年東京、23年ブダペスト、22年オレゴン、19年ドーハ）に4大会連続の出場。現在12種目で日本記録を保持している。
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