阪神の新外国人左腕・ルーカスが1日のDeNA戦で来日初登板する。球団の外国人投手で来日初登板勝利を飾ったのは、25年8月5日のハートウィグ（中日戦、救援）まで11人。このうち左腕は1964年3月24日のバーンサイド（巨人戦、完投）、2002年3月31日のムーア（巨人戦、先発）の2人しかおらず、1メートル91の大型助っ人は3人目となれるか。一方、DeNAの予告先発も新加入で1メートル93のコックス。ともに29歳で背番号42の長身左腕