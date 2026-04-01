ホンダ発のスタートアップ企業が世界で初めて、砂漠の砂を活用した建設材料を開発しました。まずはアフリカでの実装を目指します。【映像】「人工骨材」の説明をする伊賀社長の様子大手自動車メーカーホンダから誕生したスタートアップ企業は、粒が細かい砂漠の砂を結合して強度を向上させる独自の技術で「人工骨材」という、道路やコンクリートなどに使う材料を開発しました。一般的な道路の耐久性はおよそ10年なのに対して