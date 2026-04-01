Image: RuggedSear こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャンプの調理道具、あれこれ揃えるとけっこうかさばるのが難点。できるだけ省スペースでマルチに使えるアイテムがあったら……。そんな悩みを解決してくれたのが「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」。鍋・蒸し器・グリルプレート・まな板を含む8機能がコンパクトにまとまりで、ソロ〜デュオ