お笑いコンビ・たくろうが、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)で、エンタメコーナーの4月担当マンスリープレゼンターを務めることが1日、発表された。3日、17日、22日に生出演予定。(左から)たくろうの赤木裕、きむらバンド同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタ