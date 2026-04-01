「ジ・アスレチック」が指摘米大リーグ、ドジャースの開幕3連戦で販売された大谷翔平投手のユニホームをかたどった記念コップが物議を醸している。当初は75ドル（約1万2000円）という超高額での販売がファンの怒りを買い、値下げもされたが、米メディアは「実はお買い得である」と意外な事実を指摘している。問題となったのは、26日（日本時間27日）からの開幕3連戦で場内の売店で販売された限定版のコップ。大谷のユニホーム