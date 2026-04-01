Image: Wongsakorn 2468 / Shutterstock 今年のiPhoneは面白いものになるはず。iPhone 18シリーズのほか、折りたたみモデルまで期待されていますからね。さらにその先の2027年は、19を飛ばしてiPhone 20が登場するかもとの噂です。2017年、iPhone 8とともに発表されたiPhone Xは、ホームボタンの無い次世代なスタイルでした。iPhone 20でも同じようなサプライズが期待されているワケです。iP