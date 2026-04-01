2026年3月27日(金)の試合をもって、「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシーズンが終了。2026年4月6日(月)より開始する「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズには、以下6チームが出場する。■「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ 出場チーム・EX風林火山・KONAMI麻雀格闘倶楽部・BEAST X・赤坂ドリブンズ・セガサミーフェニックス・TEAM RAIDEN / 雷電また、「大和証券Mリーグ2025-26」レギュラーシ