東京農業大・勝亦陽一教授が推奨…ボール2球を使ってのキャッチボール少年野球の現場で、どうすれば初心者や小学校低学年の子どもたちの守備力を向上させられるか、悩む指導者や保護者は多い。ただ捕って投げる練習では、実戦で生きる体の使い方は身に付きにくい。身体動作や発育発達を科学的に研究する育成のスペシャリスト・東京農業大学の勝亦陽一教授は、守備上達に繋がる2つのボールを使った“応用キャッチボール”を推奨し