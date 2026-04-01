加熱式タバコ「IQOS（アイコス）」のホットニュースといえば、専用タバコスティック「SENTIA（センティア）」から、初のカプセル入りタイプ「センティア パープル カプセル」が登場したこと。コンビニなどでは4月6日発売となりますが、発売を前にしてコーヒーとのペアリングイベントが開催されました。 提供されたコーヒーは近年トレンドのアレンジ系で、ベースのコーヒーは市販の商品でOKという手軽さながら、想像以上のおいし