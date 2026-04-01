いま大人の間でじわじわ人気を集めているのが、キャラクターグッズを取り入れたスタイル。とくに、チャームやキーホルダー、エコバッグなどが使いやすく今っぽい楽しみ方かも。そんな流れのなか【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、絵本「ねないこだれだ」との注目コラボアイテムが登場。可愛さと実用性を兼ね備えたラインナップから、イチオシをピックアップして紹介します。 愛らしい柄でお買