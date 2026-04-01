【サンリオ】のキャラクターグッズを集めたいなら、今すぐ【ダイソー】をチェックすべきかも！ 心ときめくような可愛いデザインのアイテムが、種類豊富に集まっている様子。可愛いだけじゃなく、日常的に使える便利グッズなら、大人買いしたくなる人が続出しそう。今回は、思わず集めたくなるキーホルダーやワッペンなど、ダイソーの「サンリオアイテム」をご紹介します。 鍵やバッグの目印として