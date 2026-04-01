中国のGDP成長率が低下中中国政府は労働者の雇用を安定させると明言しています。一方で、ＡＩ（人工知能）やロボットなど先進的な技術開発の強化も重視している。これは矛盾します。ＡＩやロボット開発が進めば、労働者の仕事を大幅に奪いかねませんから。こう分析するのは、国際情勢分析の第一人者で、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員・中国研究センター長の峯村健司氏だ。いま中国経済は沈みつつある。’00年代後半には1