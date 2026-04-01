2013年のピン芸人No.1決定戦・R―1ぐらんぷり（現在のR―1グランプリ）を制したお笑い芸人の三浦マイルド(48)が31日、自身のX(旧ツイッター)を更新。同日で所属していた吉本興業との専属マネジメント契約を終了することを発表した。 【写真】R―1の優勝トロフィーを手にガッツポーズ! 三浦はXに添付した文書で「私、三浦マイルドは3月末をもちまして、吉本興業との専属マネジメント契約を