ライフスタイル界の大御所、マーサ・スチュワート(84)が、理想の男性像について率直に語った。ピープル誌のインタビューで、外見や性格、そして経済力まで含めた条件を明かしている。 【写真】かつての交際相手のベテラン俳優共演女優から本気で距離を置かれてた マーサは1990年、29年間連れ添った元夫のアンドリュー・スチュワート氏と離婚後、マイクロソフトのソフトウェア設