車両名：ミツビシ デリカD:5 ホイールサイズ：16inch 7J +35 タイヤサイズ：245/70R16 現在進行形のSUV＆4WDブームのなか、シーンの中心的存在といえるホイールブランドが「DELTA FORCE（デルタフォース）」だ。 ブランドの原点となる「OVAL（オーバル）」は、ビードロック風リムと12個のホールを持つオーバルデザインに、センターへ向かって大きく落ち