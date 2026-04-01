職場のトイレ離席は、極めてデリケートな問題だ。生理現象である以上、他人からは口を出しにくい。しかし、その時間が極端に長かったり、頻度が多かったりして業務に支障が出ている場合、管理職はどう対応すべきなのだろうか。 【画像】職場ハラスメントによる退職経験を検討した割合 中堅メーカーで課長を務める男性は、部下の言動に頭を抱えている。彼は出社して1時間ほど経つとトイレに行き、そのまま30分