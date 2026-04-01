ヒプノシスマイク 世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が、3月28日から29日にかけて東京ビッグサイトで開催された。120社以上の企業が出展し、数多くのアニメファンがつめかけた本イベント。キングレコードのブースには巨大なステージが設営され、数々の催し物が展開、来場したアニメファンを大いに楽しませた。今回のレポートでは、豪華キャストが登壇した全ステージの様子をお届けする。【写真】「Ani