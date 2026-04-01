ドイツの大衆紙「BILD」が速報「イタリアにとって次なるW杯の不名誉だ」イタリア代表は現地時間3月31日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦。PK戦で敗れ、3大会連続で本大会出場を逃す歴史的な惨敗を喫した。ドイツの大衆紙「BILD」は「イタリアにとって次なるW杯の不名誉だ」と報じており、アッズーリ（イタリア代表の愛称）の崩壊を伝えている。試合は前半15分にFW