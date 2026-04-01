ガットゥーゾ監督が涙ながらに謝罪イタリア代表は現地時間3月31日、北中米共催ワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナと対戦し、1-1の末にPK戦で敗れた。これで3大会連続の予選敗退となり、チームを立て直してここまで導いた闘将は、涙ながらに謝罪の言葉を口にした。W杯4回優勝を誇る強豪イタリアだが、近年は苦境にあえいでいる。2018年ロシアW杯予選で敗退を喫すると、2021年開催の欧州選