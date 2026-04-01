１月にデビューした５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」が、飛躍を目指して奮闘している。高い歌唱力を武器に海外での活躍にも期待がかかる平均年齢１８・８歳の若き新星。このほど初めてスポーツ紙のインタビューに応じ、グループのアピールポイントや４月１日リリースの２枚目シングル「ＵＳＯＴＳＵＫＩ」などについて語った。（松下大樹）「ＢＭＳＧ」の代表を務めるＳＫＹ―ＨＩが主宰したオーディション番組「